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RAF übernimmt 100sten Eurofighter Typhoon

31.01.2013 BGRO
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Die Royal Air Force konnte kürzlich ihren 100sten Eurofighter Typhoon übernehmen.

Die Maschine wurde an die Eurofighter No 1 Fighter Squadron in Leuchars ausgeliefert. Die Geschichte der No 1 Squadron geht in das Jahr 1912 zurück und ist der älteste Royal Air Force Verband. Im September 2012 wurde die No 1 mit Eurofighter Typhoon Kampfjets zu neuem Leben erweckt, nachdem sie am 28. Januar 2011 auf dem Stützpunkt Cottesmore ihre letzten Harrier GR9 ausmustern musste.
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