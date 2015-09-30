RAAF KC-30A betankt F-35A
Ein Airbus KC-30A Multi-Role Tanker Transport (MRTT) der australischen Luftwaffe hat zum ersten Mal eine F-35A in der Luft betankt.
Während dem ersten Betankungseinsatz machte die F-35A Prototyp AF-4 insgesamt 59 Kontakte zum KC-30A Tankflugzeug, dies hat das australische Verteidigungsministerium mitgeteilt. Dabei waren fünf Kontakte, wo auch Treibstoff vom Tanker in die F-35A Lightning II gepumpt wurde. Insgesamt wurden 43.200 Pfund in die F-35A gepumpt. Die Ausgangsbasis für den Tankeinsatz war die Edwards Air Force Base in Kalifornien, der Flug dauerte vier Stunden.
Australien hat ihre KC-30A Tanker sowohl mit zwei Tankschläuchen als auch mit einem Boom ausgestattet, die F-35A müssen über den Boom Ausleger betankt werden. Die Tankversuche mit der F-35A sind ein wichtiger Teil für das Erreichen der Einsatzbereitschaft der australischen Tankerflotte, die momentan fünf A330 MRTT umfasst, zwei weitere werden im Jahr 2018 an Australien ausgeliefert.