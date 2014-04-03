Qatar kauft Airbus Tankflugzeuge

Das Scheichtum Qatar hat die Beschaffung von zwei Airbus A330 MRTT Multirole Tanker Transport Flugzeugen bekanntgegeben.

Qatar wird mit dem Kauf des A330 MRTT zum siebten Kunden dieses Tank- und Transportflugzeuges von Airbus Military. Momentan befinden such von den 34 bestellten A330 MRTT Maschinen bereits 17 im Dienst. Betrieben werden die Flugzeuge von den Streitkräften Grossbritanniens, Saudi-Arabiens, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Australiens. Singapur hat kürzlich eine Bestellung für sechs A330 MRTT platziert und Indien befindet sich in den Endverhandlungen für sechs Maschinen.