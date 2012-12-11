Qatar übernimmt vierten C-17 Globemaster III

Bei dieser Auslieferung handelt es sich bereits um das vierte und vorerst letzte Flugzeug dieses Typs für den Golfanrainer Qatar, der erste C-17 Globemaster III Transporter wurde im August 2009 ausgeliefert.

Der Staat aus dem Mittleren Osten hat bei Boeing am 21. Juli 2008 zwei dieser strategischen Grosstransporter bestellt, ein Folgeauftrag über zwei weitere Maschinen erfolgte nach der Abnahme der zweiten Maschine im September 2009. Der dritte C-17 Transporter wurde anfangs Jahr an Qatar übergeben. Die vier militärischen Grosstransporter ermöglichen es dem Golfstaat seine Truppen rasch und effizient zu verschieben, zudem werden die Maschinen wann immer nötig für humanitäre Hilfseinsätze zur Verfügung gestellt. Boeing konnte bis anhin 249 C-17 Globemaster bauen.