Qatar übernimmt vier Super Hercules

Am 28. September 2011 konnte die Qatar Emiri Air Force alle vier C-130J-30 Super Hercules Transporter übernehmen, die Übernahmefeier fand im Lockheed Werk Marietta statt.

Die vier C-130J-30 Super Hercules Kampfzonentransporter wurden im Juli 2008 in Auftrag gegeben und entsprechen einem Marktwert von 393,6 Millionen US Dollar. Für die Luftwaffe von Qatar handelt es sich um die ersten C-130 Hercules Transporter, die vier Maschinen werden noch in diesem Monat nach Qatar überführt, wo sie hauptsächlich für humanitäre Aufgaben im Ausland eingesetzt werden sollen.