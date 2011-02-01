Prowler in feierlichen Sonderfarben

Die Luftstreitkräfte der US Navy feiern in diesem Jahr einen runden Geburtstag, zu diesem Anlass hin kriegte auch ein E/A-6B Prowler eine Sonderlackierung.

Im 2011 feiert die US amerikanische Marineluftwaffe ihren 100sten Geburtstag, was im Mai 1911 mit einfachen Curtiss Schwimmerflugzeugen angefangen hat, ist zur stärksten und schlagkräftigsten Luftstreitkraft auf unseren Weltmeeren gewachsen. Im Januar 1911 machte Curtiss mit dem weltweit ersten Wasserflugzeug auf North Island seine ersten Flugversuche. Maschinen dieses Typs wurden später von den neu gebildeten Luftstreitkräften der US Navy gekauft und eingeführt. Heute ist die US Navy die potenteste Luftmacht auf den Weltmeeren und mit modernsten F/A-18 Kampfflugzeugen ausgerüstet. Zur Feier des Hundertjährigen Bestehens versieht die US Navy einige ihrer Flugzeuge mit einer Jubiläumsbemalung. Die E/A-6B Prowler gehört zu dem Angriffs- und Störverband VAQ 129 Vikings und erscheint in einem Retroanstrich aus dem Jahre 1942. Die Feierlichkeiten finden an verschiedenen Anlässen übers ganze Jahr verteilt statt.