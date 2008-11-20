Portugal übernimmt ersten C-295 Transporter

EADS lieferte am 18. November den ersten Militärtransporter C-295 an die portugiesische Luftwaffe.

Portugal bestellte 2006 zwölf C-295 Transportmaschinen bei EADS, wobei nun der erste Transporter ausgeliefert wurde. Sieben der Flugzeuge werden als Militärtransporter eingesetzt und fünf der C-295 Maschinen werden als Küstenwachflugzeuge ausgeliefert. Die VIMAR Version kann bei Bedarf rasch in einen militärischen Transporter umgewandelt werden. Die 12 Flugzeuge werden in der portugiesischen Luftwaffe die alten CASA C-212 Aviocar ersetzen, die seit 1970 erfolgreich im Dienest gestanden sind.