Polen will H225M Caracal beschaffen

EC-725 Carousel (Foto: Airbus Helicopter)

Das polnische Verteidigungsministerium hat den Beschaffungswillen von fünfzig Airbus H225M Caracal Hubschraubern bekannt gegeben.

Ursprünglich beabsichtigte Polen bis zu siebzig neue Mehrzweckhubschrauber zu kaufen, bei der Bekanntgabe der Typenwahl wurde diese Zahl allerdings auf 50 reduziert. Polen hat sich für den H225M Caracal entschieden, weil die PZL Swidnik (AgustaWestland AW149) und Sikorsky PZL Mielec (S-70i Black Hawk, S-70B Seahawk) den formalen und technischen Anforderungen nicht entsprechen würden.

In einem nächsten Schritt will Polen den H225M Caracal ab Ende Mai ein weiteres Mal testen, damit die Leistungen des Hubschraubers verifiziert werden können. Falls diese Testphase positive verläuft, müssen dann die Verträge mit Airbus Helicopter ausgehandelt werden. Die Beschaffung von 50 H225M Caracal wird voraussichtlich rund 3 Milliarden US Dollar kosten. Polen möchte die Hubscharuber ab 2017 einführen, zudem möchte man die Hubschrauber in Polen endfertigen.