Polen setzt auf Frühwarnflugzeug von Saab

Saab 340 with Erieye Radar (Foto: Saab)

Saab kann sich über einen Auftrag aus Polen freuen, das polnische Verteidigungsministerium hat zwei Saab 340 Frühwarnflugzeuge bestellt.

Laut Saab entspricht der neue Auftrag einem Wert von 600 Millionen Kronen, der Vertrag soll in den Jahren 2023 bis 2025 abgewickelt werden. Polen kauft dabei zwei Saab 340 Turbopropellerflugzeuge, die mit einem Erieye-Radar ausgerüstet sind. Die Frühwarnflugzeuge sollen Polen dazu dienen, ihren Luftraum zu überwachen und ihre Kampfflugzeuge falls nötig aus der Luft ins Einsatzgebiet zu leiten. Neben dieser Kernaufgabe können die Flugzeuge auch für die Koordination von zivilen Aufgaben wie Rettung und Flugüberwachung genutzt werden.

„Saab unterhält seit vielen Jahren eine enge Beziehung zum polnischen Verteidigungsministerium. Wir sind stolz darauf, die polnischen Streitkräfte mit unseren luftgestützten Frühwarn- und netzwerkbasierten Lösungen weiter zu stärken“, sagt Carl-Johan Bergholm, Leiter des Geschäftsbereichs Surveillance von Saab.