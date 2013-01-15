Polen mustert letzte Antonov An-2 aus

Mitte Dezember 2012 wurde Polens letzte Antonov An-2 nach bald sechzig Dienstjahren feierlich in den Ruhestand entlassen.

Die Feierlichkeiten fanden auf dem Luftwaffenstützpunkt Radom-Sadkow statt. Polen hat von Russland 1951 die erste Antonov An-2 übernommen, formal wurden die leichten Transportmaschinen 1956 einsatzbereit gemeldet. Die polnische Flugzeugschmiede Mielec hat den robusten Doppeldecker ab 1960 als PZL An-2 in Lizenz produziert und bis 2002 138 Maschinen an Polens Luftstreitkräfte übergeben. Die letzten zehn PZL An-2T wurden ab 2009 in Radom für Schulungszwecke benutzt. Einen Ausführlichen Flugbericht über die Antonov An-2 können Sie im untenstehenden Artikel finden.