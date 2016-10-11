Polen beschafft keine Caracal Helikopter

H225M Caracal (Foto: Airbus Helicopters)

Polen hat bei Airbus Helicopters eine Kaufabsicht über fünfzig H225M Caracal Hubschrauber platzen lassen.

Im April 2015 wurde mit Airbus Helicopters eine Kaufabsichtserklärung über fünfzig H225 Hubschrauber unterzeichnet, dieser Auftrag kommt nun laut Angaben aus dem polnischen Verteidigungsministerium nicht zu Stande. Polen konnte sich nach eigenen Aussagen mit Airbus Defence and Space über die Fertigungsmodalitäten und Kompensationsarbeiten nicht einig werden.

Zum Zuge wird nun wahrscheinlich der S-70i Black Hawk Hubschrauber aus den USA kommen, dieser wird zu einem grossen Teil bereits heute im polnischen Mielec gebaut. Der polnische Verteidigungsminister Antoni Macierewicz erklärte bei einem Besuch in Mielec, dass in dieser Woche Gespräche mit dem US-Produzenten Lockheed Martin über die Beschaffung von Black Hawk beginnen würden. Noch vor Jahresende sollen dann die ersten Maschinen in Polen ankommen. Weitere Details zu dem geplanten Deal wurden noch nicht bekanntgegeben.

Die Caracal Hubscharuber von Airbus Helicopters hätten rund 3 Milliarden US Dollar gekostet.