Pilatus PC-24 für Indonesien

Pilatus PC-24 Prototyp 3 Jungfernflug (Foto: Pilatus Aircraft Ltd.)

Das indonesische Verteidigungsministerium hat den PC-24 ausgewählt, um die Ausbildung von Transportpiloten der Indonesischen Luftwaffe sowie für Luft-transport- und Verbindungsmissionen zu unterstützen.

Ein Vertrag über zwölf PC-24 wurde mit PT E-System Solutions Indonesia, dem vom Verteidigungsministerium autorisierten Verteidigungsauftragnehmer, unterzeichnet. Der Vertrag beinhaltet zudem eine Option für weitere Flugzeuge, bodenbasierte Ausrüstung, Ersatzteile, Schulungen und technischen Support vom Hauptsitz von Pilatus in Stans in der Schweiz.

Der PC-24 wurde für einzigartige operative Flexibilität entwickelt und ist auch für den Ein-Piloten-Betrieb zertifiziert. Er ist standardmässig mit einer Frachttür ausgestattet und für den Einsatz auf unbefestigten Pisten zugelassen. Diese Merkmale machen den Super Versatile Jet ideal für eine Vielzahl von Missionen von Regierungen, einschließlich IFR Pilotenausbildung und unterschiedliche Transportaufgaben. Pilatus wird damit verbunden ein integriertes Supportprogramm bereitstellen, um maximale Flottenverfügbarkeit und effiziente Wartung sicherzustellen.

Mit dieser Auswahl durch das indonesische Verteidigungsministerium wird Pilatus ihre Präsenz in Südostasien weiter stärken. Die geplante Nutzung zeigt die vielseitigen Einsatzmöglichkeiten des PC-24 – vor allem jedoch war die Fähigkeit, auf kurzen Pisten starten und landen zu können sowie von unbefestigten Start- und Landebahnen zu operieren, ein entscheidendes Auswahlkriterium. Diese weltweit einzigartige Fähigkeit erhöht die Erreichbarkeit abgelegener Orte des aus über 17'000 Inseln bestehenden Landes.

Markus Bucher, CEO von Pilatus, kommentierte: «Wir schätzen das Vertrauen, das das indonesische Verteidigungsministerium in Pilatus setzt, sehr! Dieses Programm markiert den Beginn einer langfristigen Partnerschaft und unsere Priorität wird es sein, Indonesien mit einer reibungslosen Einführung der Flotte zu unterstützen."

Ioannis Papachristofilou, Vice President Government Aviation bei Pilatus, ergänzte:

„Die Entscheidung der indonesischen Luftwaffe unterstreicht das wachsende Interesse staatlicher Betreiber an unserem PC-24 Super Versatile Jet. Wir konzentrieren uns weiterhin darauf, Lösungen zu liefern, die den Einsatz für verschiedene Missionen – von der Ausbildung bis zum Transport – ermöglichen."

Gleichzeitig wurde zwischen den Parteien eine Absichtserklärung für die Lieferung von 24 PC-21 Trainingsflugzeugen unterzeichnet. Dieses Paket umfasst bodenbasierte Trainingsmaterialien, Ersatzteile sowie Support.

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