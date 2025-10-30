Pilatus PC-24 für Frankreich

Pilatus PC-24 (Foto: Pilatus Aircraft)

Die französische Marine wird die erste europäische Militärbetreiberin des PC-24 Super Versatile Jets.

Die Flotte wird von Jet Aviation France als Hauptauftragnehmer an die französische Marine geleast. Die Auslieferung des ersten von drei PC-24 ist für Februar 2026 vorgesehen.

Der PC-24 wurde für überdurchschnittliche operative Flexibilität entwickelt: Er ist für «Single Pilot Operation» zertifiziert, verfügt über eine Frachttür und ist auch für Einsätze auf kurzen unbefestigten Start- und Landebahnen zugelassen. Dank dieser Eigenschaften eignet sich das Flugzeug ideal für eine Vielzahl staatlicher Missionen, darunter die Ausbildung von Piloten für den Instrumentenflug (IFR) sowie Transportund Verbindungsflüge. Pilatus stellt zudem das umfassende CrystalCare- Supportprogramm bereit, das maximale Verfügbarkeit und effiz iente Wartung der Flotte gewährleistet.

Unterstützung und Wartung für jede Mission

«Es ist uns eine Ehre, mit der Direction de la Maintenance Aéronautique (DMAé) und Pilatus an der Auswahl und Beschaffung der neuen PC-24 Flotte für die französische Marine zusammenzuarbeiten», betont Jeremie Caillet, Präsident von Jet Aviation. «Mit über 55 Jahren Erfahrung in der Wartung, davon mehr als 35 Jahre mit Regierungs - flotten, verpflichten wir uns, unseren Kunden Lösungen anzubieten, die speziell auf ihre individuellen Einsatzanforderungen zugeschnitten sind. Wir freuen uns, auf unserer langjährigen Zusammenarbeit mit Pilatus aufzubauen, um ein Beschaffungsund Instandhaltungsprogramm bereitzustellen, das die Anforderungen der französischen Marine sowohl hinsichtlich der Flugzeuge als auch der laufenden Wartung und Einsatzvorbereitung der Flotte erfüllt. »

Die Aufnahme des PC-24 in die Französische Marine unterstreicht die Vielseitigkeit des Super Versatile Jets und steht im Einklang mit dem Fokus von Pilatus, auch staatlichen Betreibern Lösungen anzubieten, die über traditionelle Ausbildungs - aufgaben hinausgehen.

Ioannis Papachristofilou, VP Government Aviation bei Pilatus, ergänzt: «Wir freuen uns sehr, dass der PC-24 für die operativen Anforderungen der französischen Marine ausgewählt wurde. Diese Entscheidung zeigt die einzigartigen Fähigkeiten des Flugzeugs als flexible und zuverlässige Plattform für staatliche Einsätze. Unsere Zusammenarbeit mit Jet Aviation war vorbildlich und entscheidend für diesen Erfolg, und wir freuen uns auf die erste Auslieferung in einigen Monaten.»

Die neueste Version des PC-24

Der PC-24 ist der weltweit erste Businessjet, der für den Betrieb auf kurzen und unbefestigten Landebahnen ausgelegt ist. Das Pilatus Advanced Cockpit Environment (ACE) bietet ein aussergewöhnlich benutzerfreundliches, intelligentes Cockpit, das für Single Pilot Operation zugelassen ist. Das Kabinenvolumen des PC-24 übertrifft sogar das von Businessjets, die bis zu doppelt so viel kosten. Die neueste Version verfügt ausserdem über eine verbesserte Reichweite und Nutzlastkapazität.