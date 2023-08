Pilatus PC-21 über Australien

Pilatus schickte einen ihrer Pilatus PC-21 auf Australien Tournee. Über Canberra entstanden schöne Aufnahmen mit dem modernen Turboprop Trainer.

Bei dem PC-21 handelt es sich um eines der modernsten Ausbildungsgeräte für zukünftige Luftwaffen Piloten. Nach der Singapore Air Show entsandte der Flugzeugbauer aus Stans einer ihrer PC-21 zu Demonstrationszwecken nach Australien. Über Australien sass am Steuer von HB-HZD Reto Aeschlimann, der früher in der Schweizer Luftwaffe als F/A-18 Hornet Pilot diente. Unterstützt wurde er durch William Colqhoun, der bei der RAF den C-130 Hercules flog und die Empire Test Pilot Schule absolvierte. Ab dem 22. Februar weilte der PC-21 zu Besuch in Canberra, wo er der RAAF demonstriert wurde, hier entstand auch der nachfolgende Film.