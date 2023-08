Pilatus Aircraft mit weiterem Grossauftrag

Der Flugzeugbauer aus dem schweizerischen Stans kann erneut einen erfreulichen Grossauftrag vermelden. Katar hat den Kauf von 24 PC-21 Turbopropeller Trainingsflugzeugen bekanntgegeben.

Neben den Flugzeugen umfasst der neue Auftrag ein komplettes Trainingssystem für die Schulung der Luftwaffenpiloten von Katar. In den neuen Auftrag wurden auch viele After Sale Leistungen eingehandelt, die bei Pilatus Aircraft für eine stabile Kontinuität sorgen werden. Pilatus wird die erste PC-21 Mitte 2014 ausliefern und die Pilotenausbildung in der neuen QEAF Air Academy soll Mitte 2015 beginnen. Bei Katar handelt es sich für Pilatus um einen Neukunden, der Auftragswert liegt bei mehr als 600 Millionen Schweizer Franken.