Philippinische OV-10 Bronco abgestürzt

Während der Rückkehr von einer Tiefflugübung ist am 23. Juni 2013 eine Rockwell OV-10 Bronco der philippinischen Luftwaffe abgestürzt.

Der Unfall ereignete sich um 19 Uhr 00 Lokalzeit im Anflug auf den Luftwaffenstützpunkt Antonio Bautista nahe der Stadt Puerto Princesa in Palawan. Das zweimotorige Angriffsflugzeug stürzte rund fünf Nautische Meilen (9,2 km) vor der Landebahnschwelle entfernt ins Meer. Die beiden Piloten kamen bei dem Unfall ums Leben. Die Luftstreitkräfte der Philippinen haben noch sieben OV-10 Bronco Erdkampfflugzeuge im Einsatz, die in naher Zukunft, falls es die finanziellen Mittel zulassen, durch Embraer Super Tucanos oder AT-6 von Beechcraft ersetzt werden sollen.