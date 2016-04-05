Philippinen kaufen Lynx Hubschrauber

AW159 Lynx Wildcat (Foto: Royal Navy)

Die philippinischen Marinestreitkräfte haben beim Hubschrauberbereich von Finmeccanica zwei AW159 Lynx Wildcat Hubschrauber bestellt.

Laut Finmeccanica entspricht das Auftragsvolumen einem Wert von mehr als 100 Millionen Euro. In diesen Kosten sind auch Support- und After Sale Dienstleistungen enthalten. Die beiden Hubscharuber sollen im 2018 ausgeliefert warden. Die beiden AW159 Lynx Wildcat werden von der philippinischen Marine für die U-Boot Jagd und Schiffsbekämpfung benutzt werden. Die Lynx Hubschrauber werden in Grossbritannien bei AgustaWestland im Werk Yeovil gebaut.

AW159 Lynx