Phantom F-4 in Action

Auf dem Video Kanal Vimeo haben wir tolle Aufnahmen eines deutschen Phantoms aufgespürt.

Deutschland erhielt zwischen 1973 und 1975 175 Jagdbomber vom Typ F-4F Phantom II. Die deutsche Luftwaffe hatte neben den F-4F Maschinen auch 10 F-4E und 88 RF-4E Maschinen im Einsatz. Zwischen 1991 und 1996 wurden 110 F-4F Kampfwertgesteigert, damit die Zeit bis zur Einführung des Eurofighter überbrückt werden konnte. Seit 2004 werden die Phantoms nun kontinuierlich durch den Eurofighter abgelöst, der letzte Phantom Verband, das Jagdgeschwader 71 Richthofen, wird wohl noch bis 2012 mit dem legendären Kampfflugzeug von McDonnell Douglas unterwegs sein. Video: Phantom Luftwaffe Deutschland

F4 Phantom from robin hillier - videographer on Vimeo.