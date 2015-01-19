Peru kauft zwei weitere C-27J Spartan

Alenia Aermacchi C-27J Spartan

Die Luftstreitkräfte Perus haben bei Alenia Aermacchi zwei weitere C-27J Spartan Transportflugzeuge in Auftrag gegeben.

Mit dieser Bestellung verdoppelt Peru ihren Bestand an C-27J Spartan Transportern. Der neue Auftrag entspricht einem Wert von rund 100 Millionen Euro. Die Bestellung wurde bereits am 31. Dezember 2014 unterzeichnet. Neben den beiden Flugzeugen enthält der Kaufvertrag auch zusätzliche Logistik- und Supportleistungen für das Flugzeug. Die Maschinen sollen 2016 und 2017 an Peru ausgeliefert werden.