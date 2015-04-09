Peru übernimmt ersten C-27J Transporter

C-27J Spartan for Peru (Foto: Alenia Aermacchi)

Alenia Aermacchi hat Ende März die Auslieferung des ersten C-27J Spartan Militärtransporters an die peruanische Luftwaffe bekannt gegeben.

Peru hat im November 2013 die ersten zwei C-27J Spartan in Auftrag gegeben, Ende Dezember 2014 bestellte das lateinamerikanische Land zwei weitere Militärtransporter dieses Typs. Der erste C-27J konnte nun Ende März an Peru ausgeliefert werden. Die offizielle Übergabezeremonie fand am 27. März 2015 in Lima statt.