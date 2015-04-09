Fliegerweb logo

Peru übernimmt ersten C-27J Transporter

09.04.2015 JS
C-27J Spartan for Peru
C-27J Spartan for Peru (Foto: Alenia Aermacchi)

Alenia Aermacchi hat Ende März die Auslieferung des ersten C-27J Spartan Militärtransporters an die peruanische Luftwaffe bekannt gegeben.

Peru hat im November 2013 die ersten zwei C-27J Spartan in Auftrag gegeben, Ende Dezember 2014 bestellte das lateinamerikanische Land zwei weitere Militärtransporter dieses Typs. Der erste C-27J konnte nun Ende März an Peru ausgeliefert werden. Die offizielle Übergabezeremonie fand am 27. März 2015 in Lima statt.

Share

Empfohlen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ImpressumTeamAdvertisePartner

© 2023 Hobby Verlag AG. Alle Rechte vorbehalten.