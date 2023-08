Pentagon vergibt Vertrag für F/A-18 Triebwerke

Das amerikanische Verteidigungsministerium hat an General Electric Aviation einen Wartungs- und Instandhaltungsvertrag für Triebwerke der Super Hornets vergeben.

Der Marktwert dieses Neuauftrages entspricht einer Summe von 414,6 Millionen US Dollar und hat eine Laufzeit von dreieinhalb Jahren. Die in diesem Auftrag enthaltenen Triebwerke der FA-18E,F Super Hornets und EA-18G Growler werden am General Electric Standort Jacksonville im Bundessaat Florida gewartet. Der Auftrag läuft im Dezember 2014 aus.