Paveway II für spanische FA-18 Hornet

Das spanische Militär und Raytheon konnten die Integration der modernen Paveway II Bomben in die Hornets der Marine-Luftwaffe abschliessen.

Das spanische Militär und Raytheon konnten die Integration der modernen Paveway II Bomben in die Hornets der Marine-Luftwaffe von Spanien abschliessen.