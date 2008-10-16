Paveway II für spanische FA-18 Hornet
16.10.2008 RK
Das spanische Militär und Raytheon konnten die Integration der modernen Paveway II Bomben in die Hornets der Marine-Luftwaffe abschliessen.
Das spanische Militär und Raytheon konnten die Integration der modernen Paveway II Bomben in die Hornets der Marine-Luftwaffe von Spanien abschliessen.
Bei der Paveway II handelt es sich um eine GPS/Laser gesteuerte 1.000 Pfund GBU-48 Sprengbombe. Die Waffe kann bei jedem Wetter genau ins Ziel gesteuert werden. Der amerikanische Rüstungskonzern und das spanische Militär zeigten sich mit der engen Zusammenarbeit zufrieden und sind überzeugt, dass die spanische Marine-Luftwaffe bei ihren 48 modifizierten F/A-18 Kampfjets eine erhebliche Kampfwertsteigerung erfuhr.