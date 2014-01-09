Pave Hawk in Großbritannien abgestürzt

Ein mittelschwerer HH-60G Pave Hawk Hubschrauber der US Air Force ist am Dienstagabend über Grossbritannien abgestürzt.

Beim Absturz eines US-amerikanischen HH-60G Pave Hawk Militärhubschraubers sind am 7. Januar 2014 im Osten Englands alle vier Insassen ums Leben gekommen. Der Hubscharuber verunfallte am Dienstagabend über einem Küstenabschnitt von Norfolk, in der Nähe des Dorfes Cley. Die Besatzung des mittelschweren Transporthubscharubers starteten auf dem Stützpunkt Lakenheath zu einem nächtlichen Tiefflugtraining, der Hubschrauber gehörte zum 48th Fighter Wing. Die Unfallursache wird durch die USAF untersucht, wahrscheinlich handelt es sich dabei jedoch um einen typischen Tiefflugunfall bei Nacht, solche Abstürze lassen sich bei diesen gefährlichen Einsätzen nie ganz ausschließen.