Patrouille Suisse über Hamburg
05.05.2009 RK
Die Patrouille Suisse wird am 820. Hamburger Hafengeburtstag ihr diesjähriges Flugprogramm vorführen.Die Schweiz ist am Hafenfest Hamburg in diesem Jahr das Partnerland, als besonderen Leckerbissen konnten die Organisatoren die Patrouille Suisse engagieren. Das Kunstflug Team aus der Schweiz wird zu mehreren Kunstflugvorführungen über dem Hafenbecken von Hamburg starten. Die Patrouille Suisse fliegt das Programm auf Raumschutzjägern vom Typ Northrop F-5E Tiger II. Die erste Vorführung ist für den Freitagnachmittag zur Eröffnung der grossen Geburtstagsfeier des Hafens von Hamburg geplant.
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Patrouille Suisse on Air Show
Termine Patrouille Suisse am Hafenfest in HamburgFreitag, 8. Mai 2009 15.20 Uhr und 18.20 Uhr Start am Hamburg Airport 15.30 Uhr und 18.30 Uhr Formationsflug über der Elbe 16.00 Uhr und 19.00 Uhr Landung am Hamburg Airport Samstag, 9. Mai 2009 13.20 Uhr und 17.20 Uhr Start am Hamburg Airport 13.30 Uhr und 17.30 Uhr Formationsflug über der Elbe 14.00 Uhr und 18.00 Uhr Landung am Hamburg Airport Sonntag, 10. Mai 2009 13.20 Uhr und 16.30 Uhr Start am Hamburg Airport 13.30 Uhr und 16.40 Uhr Formationsflug über der Elbe 14.00 Uhr und 17.10 Uhr Landung am Hamburg Airport