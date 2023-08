Patrouille Suisse über Hamburg

Patrouille Suisse on Air Show Termine Patrouille Suisse am Hafenfest in Hamburg Freitag, 8. Mai 2009 15.20 Uhr und 18.20 Uhr Start am Hamburg Airport 15.30 Uhr und 18.30 Uhr Formationsflug über der Elbe 16.00 Uhr und 19.00 Uhr Landung am Hamburg Airport Samstag, 9. Mai 2009 13.20 Uhr und 17.20 Uhr Start am Hamburg Airport 13.30 Uhr und 17.30 Uhr Formationsflug über der Elbe 14.00 Uhr und 18.00 Uhr Landung am Hamburg Airport Sonntag, 10. Mai 2009 13.20 Uhr und 16.30 Uhr Start am Hamburg Airport 13.30 Uhr und 16.40 Uhr Formationsflug über der Elbe 14.00 Uhr und 17.10 Uhr Landung am Hamburg Airport