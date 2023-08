Pakistans F-16 werden aufgerüstet

Lockheed Martin kann vertraglich ältere F-16A/B und F-16C/D Fighting Falcon der pakistanischen Luftwaffe aufrüsten.

Der Auftrag entspricht einem Marktwert von gut 325 Millionen US Dollar. Lockheed Martin kann 35 Aufrüstsätze für die F-16A/B aus dem Block 15 und 18 Nachrüstsätze für Teile der F-16C/D Flotte aus dem Block 52 liefern. Der Auftrag stammt aus dem Unterstützungsprogramm der USA, das bereits im Juni 2006 eine grosse Milliardensumme für die Nachrüstung und Erneuerung der pakistanischen F-16 Flotte vorsah. In der Summe von 5,1 Milliarden US Dollar wurden 2006 auch 18 neue F-16C/D und 18 Optionen aus dem Block 50/52 eingeschlossen.