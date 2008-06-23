Pakistanischer Trainer abgestürzt

Am Samstag ist über Pakistan eine zweisitzige F-7 während eines Übungsfluges abgestürzt. Beide Piloten konnten sich retten.

Die Maschine hatte nach Angaben des pakistanischen Militärs, mit technischen Problemen zu kämpfen und ist am Samstag 25 Meilen westlich der Industriestadt Faisalabad abgestürzt. Die beiden Piloten befanden sich auf einem routinemässigen Übungsflug. Sie konnten sich mit dem Schleudersitz retten. Bei dem F-7 handelt es sich um ein chinesisches Derivat der MiG-21.