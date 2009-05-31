Pakistan Air Force FT-7 abgestürzt

Am Freitag, dem 29. Mai 2009, ist eine Chengdu FT-7 der pakistanischen Luftwaffe über Zentralpakistan abgestürzt.

Das Kampfflugzeug aus chinesischer Produktion befand sich auf einem Übungseinsatz und ist in der Nähe von Mianwali in der Provinz Punjab abgestürzt. Die beiden Piloten konnten sich mit dem Schleudersitz retten und blieben nach Angaben der pakistanischen Luftwaffe unversehrt. Über die Absturzursache konnten noch keine Angaben gemacht werden, der Unfall muss zuerst untersucht werden.