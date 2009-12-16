Pakistan übernimmt Saab AWACS

Die pakistanische Luftwaffe übernahm am 8. Dezember 2009 ihr erstes Saab 2000 Frühwarnflugzeug.

Im 2005 kaufte die Luftwaffe Pakistans fünf Frühwarnflugzeuge von Saab, im Mai 2007 wurden die Verträge auf vier Einheiten nach verhandelt. Das erste Saab 2000 AWACS Flugzeug für Pakistan feierte bereits am 3. April 2008 seinen Roll out, danach mussten die komplexen Frühwarn- und Kommandosysteme integriert werden. Ursprünglich war die erste Auslieferung Anfangs 2009 geplant gewesen und die Truppeneinführung war im September 2009 geplant. Die Arbeiten dauerten länger, sodass die erste Maschine erst jetzt ausgeliefert werden konnte.