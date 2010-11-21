Pakistan übernimmt F-16 Fighting Falcon

Am Samstag, dem 20. November 2010, konnte die Luftwaffe Pakistans (PAF) sechs weitere F-16 Kampfjets aus dem Produktionsblock 52 übernehmen.

Pakistan hat zwischen 2005 und 2006 Kaufverträge für 18 F-16C/D Fighting Falcon Kampfjets mit den USA unterzeichnet. Die modernen Kampfflugzeuge werden unter dem Produktionsblock 52 bei Lockheed Martin hergestellt und sind mit Conformal Fuel Tanks ausgerüstet. In diesem Jahr konnte die Luftwaffe Pakistans bereits 12 dieser Mehrzweckkampfflugzeuge übernehmen und damit ihre Schlagkraft massiv ausbauen. Die letzten sechs Maschinen werden voraussichtlich anfangs nächstem Jahr ausgeliefert werden.