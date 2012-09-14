PZL Mielec arbeitet mit Aero Vodochody zusammen

PZL Mielec, das polnische Tochterunternehmen des US-Herstellers Sikorsky, gab am 12. August 2012 auf der ILA bekannt, dass es einen langjährigen Vertrag mit dem tschechischen Flugzeugbauer Aero Vodochody zur Lieferung von Strukturkomponenten für den in Po

Im Rahmen des Abkommens, das zunächst bis 2017 abgeschlossen wurde, ist der Bau von mindestens 50 Cockpitsektionen in der Tschechischen Republik vorgesehen. Seit Aufnahme der Produktion des S-70i vor drei Jahren sind 17 Hubschrauber in Polen gebaut worden. Der Vertrag dient der Erweiterung der europäischen Zulieferkette und soll zugleich die Kosteneffizienz der Produktion verbessern.