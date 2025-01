PC-7 MKX für die Pilotenausbildung in Frankreich

Pilatus PC-7MKX Demonstrator (Foto: Pilatus Aircraft)

Die französischen Streitkräfte vertiefen ihre Zusammenarbeit mit dem Ausbildungsspezialisten Babcock France. Für das Fortgeschrittenen-Training wird Babcock 22 Pilatus PC-7 MKX beschaffen.

Der Pilatus PC-7 MKX musste lange auf die erste Bestellung warten, jetzt aber geht es Schlag auf Schlag. Ende Oktober bestätigte das niederländische Verteidigungsministerium, dass für die Pilotenausbildung des Landes acht PC-7 MKX bei Pilatus bestellt werden sollen. Jetzt kommt ein grösserer Auftrag aus Frankreich: Babcock France will 22 neue PC-7 MKX beschaffen, um sie im Auftrag der französischen Armee bei der Piloten-Grundausbildung einzusetzen.

Babcock France hat vom französischen Verteidigungsministerium den Zuschlag für einen 17-Jahres-Vertrag zur Grundausbildung der zukünftigen Piloten von Luftwaffe und Marine erhalten. Im Rahmen dieses „Mentor 2“ Vertrages wird Babcock France auch zwölf Simulatoren betreiben, die im südfranzösischen Salon de Provence installiert werden sollen. Mit den neuen Pilatus-Trainingsflugzeugen wird eine Flotte von Cirrus SR20 und Grob G120A ersetzt, die von der Airbus Flight Academy betrieben werden. Im „Mentor 2“ Programm geht es um gegen 10’000 jährliche Flugstunden und 6500 Simulatorstunden zur Ausbildung von gegen 120 Pilotinnen und Piloten pro Jahr. Babcock betreibt für die Fortgeschrittenenausbildung der französischen Luftwaffe auch die 26 in Cognac stationierten Pilatus PC-21.

Der 2021 in Dubai erstmals vorgestellte PC-7 MKX basiert auf dem robusten Design des PC-7 / PC-7 Mk.II und weist äusserlich nur minimale Änderungen wie neue, leicht nach oben geschwungene Flügelspitzen auf. Neu ist insbesondere ein smartes Avionik-Paket im Cockpit. Für die bodenbasierte Ausbildung (GBTS – Ground Based Training System) steht ein umfassendes Angebot an Schulungsprodukten zur Verfügung, die den PC-7 MKX zu einem Teil eines umfassenden Ausbildungssystems machen. Dass Frankreich seine Transporter- und Jetpiloten nun auch auf PC-7 MKX ausbilden will, ist ein schöner Vertrauensbeweis für die Pilatus Flugzeugwerke. Offensichtlich sind die Erfahrungen gut, welche die französische Luftwaffe mit den PC-21 in der Fortgeschrittenenausbildung macht.

SkyNews, Eugen Bürgler, www.pilatus-aircraft.com