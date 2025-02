PC-21 für spanische Nationalstaffel Patrulla Águila

Pilatus PC-21 spanische Luftwaffe (Foto: Pilatus Aircraft)

Die Kunstflugstaffel der spanischen Luftwaffe, die Patrulla Águila, wird im Juni mit einem grossen Flugtag in San Javier ihren 40. Geburtstag feiern. Nach dem Jubiläum wird das Team vom Casa C-101 Aviojet auf den Pilatus PC-21 wechseln.

Im letzten Jahr hat bei den Pilatus Flugzeugwerken der Bau der zweiten Tranche von PC-21 Trainingsflugzeugen begonnen, die im Verlauf des Jahres ausgeliefert werden. Mit dieser zweiten Tranche wächst die spanische PC-21-Flotte auf 40 Maschinen – die grösste PC-21-Flotte in Europa. Der PC-21, bei der spanischen Luftwaffe als E.27 bezeichnet, wird die Casa C-101 Aviojet (E.25) in Spanien nicht nur als Trainingsflugzeug ersetzen, sondern auch bei der berühmten Patrulla Águila, der spanischen Kunstflugstaffel. Diese Information wurde bei einem Besuch der spanischen Verteidigungsministerin Margarita Robles bei der Luftwaffenakademie (AGA) in San Javier bekannt, wie die Zeitung «La Verdad» übereinstimmend mit spanischen Fachmedien berichtete.

Laut ihrem Kommandanten, José Javier Sánchez, hat die Patrulla Águila seit ihrer Gründung 1984 mehr als 500 Auftritte absolviert, darunter über 170 im Ausland. Auch in der Schweiz waren die spanischen «Adler» mehrmals zu Gast. Der Wechsel vom in Spanien entwickelten und gebauten Jet auf den Turboprop aus der Schweiz wird in Spanien sicher auch auf Bedauern stossen, doch bereits nach dem Air25-Flugtag im Juni soll das Team ein intensives Trainingsprogramm starten, um nach vier Jahrzehnten auf dem C-101 Jet auf die modernen PC-21 umzuschulen. Anfänglich plant das Team, das heute mit sieben Flugzeugen auftritt, mit fünf PC-21 zu fliegen, bevor die Staffel erweitert wird.

SkyNews, EB