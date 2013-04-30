PAK FA bei russischer Luftwaffe ab 2014 in Erprobung

Während einem Pressegespräch hat United Aircraft Corporation Geschäftsführer Mikhail Pogosyan über den Fortschritt beim neuen russischen PAK FA T-50 Kampfflugzeug informiert.

Das Testflugprogramm sei auf gutem Weg und die russischen Luftstreitkräfte würden ab 2014 mit den operationellen Tests des neuen Fighters der fünften Generation beginnen, dahingehend informierte Mikhail Pogosyan am letzten Dienstag Pressevertreter. Das Flugtestprogramm umfasst sechs Maschinen, vier Maschinen sind im Flugtestprogramm eingebunden, ein Flugzeug dient als Statikzelle und ein PAK FA Prototyp wird für die Systemintegrationstests verwendet. Ein weitere Maschine wird im Verlauf dieses Jahres zur Flugtestflotte stossen und sie bei den Testflügen unterstützen. Bei dem PAK FA T-50 handelt es sich um das zukünftige Kampfflugzeug der russischen Luftstreitkräfte, der Fighter ist Super Cruise fähig und verfügt über einen modernsten AESA Radar. Die PAK FA T-50 soll ab 2016 bei der russischen Luftwaffe eingeführt werden.