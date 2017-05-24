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PAK FA T-50 in spektakulärer Tarnfarbe

24.05.2017 RK
PAK FA T-50-9
PAK FA T-50-9 Stealth Fighter (Foto: Russian Air Force)

Der neuste russische PAK FA T-50 Stealth Fighter ist in einem neuen Tarnanstrich gehalten, die ersten Fotos sind kürzlich im Internet veröffentlicht worden.

Bei der Maschine handelt es sich um den PAK FA T-50-9, er soll am 24. April 2017 in Komsomolsk am Amur seinen erfolgreichen Jungfernflug gemacht haben. Das russische Verteidigungsministerium hat ein Foto von dem neusten PAK FA T-50 Prototypen veröffentlicht. Auf dem Bild sind eindrückliche Zusatztanks zu sehen, ähnliche Tanks werden auch schon bei der Su-22 verwendet.

PAK FA T-50-9 Stealth Fighter (Foto: via Twitter)

Die PAK FA T-50-9 wurde scheinbar bereits nach Zhukovsky (Schukowski) in der Nähe von Moskau überflogen, hier konnte das Flugzeug Mitte Mai von vielen russischen Spottern fotografiert werden. Bei dem PAK FA T-50 handelt es sich um den neusten russischen Fighter, das Flugzeug soll nach den aktuellsten Aussagen der russischen Luftstreitkräfte ab 2020 einsatzbereit sein.

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