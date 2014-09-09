Oman mustert Jaguar Kampfjets aus

Die Royal Air Force of Oman hat am 6. August 2014 ihre vier letzten Sepecat Jaguar ausgemustert.

Die Luftstreitkräfte von Oman haben ihre ersten zwölf Jaguar Kampfflugzeuge ab 1977 eingeführt, die Jets wurden in Grossbritannien gekauft. 1982 bestellte Oman weitere zwölf Maschinen dieses Typs, die ab 1983 ausgeliefert wurden. Das Sultanat Oman hat ihre Kampfflugzeugflotte während den letzten Jahren mit zwölf F-16C/D von Lockheed Martin aufgefrischt, zur Modernisierung ihrer Luftstreitkräfte hat Oman auch zwölf Eurofighter Typhoon bestellt, die bei BAE Systems zusammen gebaut werden. Die Jaguar wurden ab 2012 sukzessive ausgemustert, die verbleibenden vier Maschinen wurden nun mit einem Fly-past der achten Staffel auf dem Luftwaffenstützpunkt Thumrait offiziell verabschiedet. Indien ist die letzte Luftwaffe, die den Jaguar noch einsetzt.