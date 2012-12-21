Oman kauft Eurofighter

BAE Systems kann einen Grosserfolg melden, die Briten haben es geschafft, den Eurofighter Typhoon an Oman zu verkaufen.

An diesem Auftrag arbeitete BAE Systems seit vielen Jahren, jetzt hat das Sultanat von Oman den Kauf von zwölf Eurofighter Typhoon bekannt gegeben. Neben den Eurofighter Kampfjets aus der Tranche 3 kann BAE Systems auch acht modernste Hawk Jettrainer (AJT) verkaufen. Die ersten Eurofighter Typhoon werden ab 2017 an den Oman geliefert. BAE Systems wird die zwölf Eurofighter Typhoon für den Oman auf ihrer Endfertigungsstarasse in Warton produzieren. Die Briten konnten in früheren Jahren bereits Hawk und Jaguar Kampfjets an das Sultanat verkaufen. Oman betreibt auch modernste F-16 Kampfjets von Lockheed Martin.