Oman übernimmt ersten Eurofighter

Erster Eurofighter Typhoon in Oman (Foto: BAE Systems)

Das Sultanat Oman konnte am 21. Juni 2017 ihren ersten Eurofighter Typhoon begrüssen, die Maschine wurde vom BAE Systems Werk Warton nach Oman überflogen.

Auf der Adam Air Base in Oman wurde der doppelsitzige Eurofighter Typhoon durch den Air Vice-Marshal Mattar bin Ali bin Mattar Al Obaidani in Empfang genommen. Die Royal Air Force of Oman hat im Dezember 2012 zwölf Eurofighter Typhoon bestellt, die Kampfflugzeuge werden in Grossbritannien bei BAE Systems gebaut. Der Rollout des ersten Eurofighter Typhoon für Oman fand am 15. Mai 2017 bei BAE Systems in Warton statt.