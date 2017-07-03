Norwegen übernimmt siebte F-35A
Die norwegischen Luftstreitkräfte konnten am 29. Juni 2017 den siebten F-35A Lightning II Kampfjet übernehmen.
Die siebte F-35A für Norwegen wird auf der Luke Air Force Base neben den anderen sechs Flugzeugen für die Ausbildung neuer F-35A Piloten verwendet. Die weiteren F-35A werden in Zukunft direkt nach Norwegen ausgeliefert. AM-8, AM-9 und AM-10 werden noch in diesem Jahr vom Lockheed Martin Werk in Fort Worth, Texas nach Ørland überführt. Die erste F-35A soll im Herbst auf dem norwegischen Luftwaffenstützpunkt Ørland eintreffen. Nach den ersten drei Maschinen sollen dann pro Jahr jeweils sechs Flugzeuge an die Königliche Norwegische Luftwaffe ausgeliefert werden.
Norwegen erwartet die eingeschränkte Einsatzbereitschaft im Jahr 2019 und im Jahr 2025 sollen die F-35A dann vollständig einsatzbereit sein. Norwegen ersetzt mit der F-35A ihre F-16A/B Kampfjets. Norwegen ist ein wichtiger Partner im F-35 Programm und hat insgesamt 52 F-35A Lightning II bestellt.