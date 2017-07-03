Norwegen übernimmt siebte F-35A

Norwegen übernimmt siebte F-35A Lightning II (Foto: USAF)

Die norwegischen Luftstreitkräfte konnten am 29. Juni 2017 den siebten F-35A Lightning II Kampfjet übernehmen.

Die siebte F-35A für Norwegen wird auf der Luke Air Force Base neben den anderen sechs Flugzeugen für die Ausbildung neuer F-35A Piloten verwendet. Die weiteren F-35A werden in Zukunft direkt nach Norwegen ausgeliefert. AM-8, AM-9 und AM-10 werden noch in diesem Jahr vom Lockheed Martin Werk in Fort Worth, Texas nach Ørland überführt. Die erste F-35A soll im Herbst auf dem norwegischen Luftwaffenstützpunkt Ørland eintreffen. Nach den ersten drei Maschinen sollen dann pro Jahr jeweils sechs Flugzeuge an die Königliche Norwegische Luftwaffe ausgeliefert werden.

F-35A Lightning II Norway (Foto: USAF)

Norwegen erwartet die eingeschränkte Einsatzbereitschaft im Jahr 2019 und im Jahr 2025 sollen die F-35A dann vollständig einsatzbereit sein. Norwegen ersetzt mit der F-35A ihre F-16A/B Kampfjets. Norwegen ist ein wichtiger Partner im F-35 Programm und hat insgesamt 52 F-35A Lightning II bestellt.