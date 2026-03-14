Northrop B-2 Bomber greifen den Iran an

Laut einer Meldung der US-amerikanischen Armee stehen bei der Operation Epic Fury seit gestern auch wieder Northrop B-2 Bomber gegen Ziele im Iran im Einsatz.

Der Krieg gegen den Iran dauert nun schon 14 Tage, den Vereinigten Staaten von Amerika und Israel scheinen momentan die Optionen auszugehen, dies erklärt auch den Einsatz der Northrop B-2 Tarnkappenbomber. Diese hochmodernen und elektronisch fast unsichtbaren Bomber setzt man dort ein, wo präzise Angriffe nötig werden, um strategisch wichtige Industrie- und Bunkeranlagen anzugreifen und zu zerstören. Laut dem US Central Command (CENTCOM) sind gestern in der Nacht wieder B-2 Bomber in den Krieg gegen den Iran gezogen.

B-2 Spirit landet am 9. Juni 2017 auf der Royal Air Force Base Fairford (Foto: USAF)

Die B-2 Stealth Bomber starteten gestern Freitag laut dem CENTCOM zu einem weitreichenden Angriffseinsatz gegen den Iran. Dieser Waffengang soll aus großer Entfernung nicht nur die Bedrohung durch das iranische Regime heute beseitigen, sondern auch dessen Fähigkeit zum Wiederaufbau in der Zukunft verhindern. Diese Formulierung lässt viel Spielraum offen, zeigt aber, dass mit zielgenauen Angriffen, die Waffenindustrie des Irans getroffen werden soll.

B-2 Spirit (Foto: USAF)

Das CENTCOM hat keine Angaben gemacht, wo die B-2 Bomber angegriffen haben, es ist also offen, ob mit diesem Offensivmittel Militärziele auf der iranischen Insel Charg oder Atomanlagen im Festland angegriffen wurden. In der vergangenen Nacht führten US-Streitkräfte einen großangelegten Präzisionsschlag auf der iranischen Insel Charg durch. Dabei wurden laut CENTCOM Minenlager, Raketenbunker und zahlreiche weitere Militäranlagen auf der Insel zerstört. Die US-Streitkräfte trafen laut eigenen Aussagen mehr als 90 iranische Militärziele auf Charg.