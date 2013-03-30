Nordkorea fühlt sich durch B-2 Bomber provoziert

Das nordkoreanische Regime verschärft die Töne gegen seinen Nachbarn Südkorea und die Vereinigten Staaten. Das Regime in Pjongjang erklärte heute Samstag, dass es in den Kriegszustand mit Südkorea getreten sei.

Die Stimmung zwischen den beiden verfeindeten Staaten Nordkorea und Südkorea haben auf der Eskalationsskala einen neuen Tiefstand erreicht. Das Fass zum überlaufen brachten B-2 Spirit Tarnkappenbomber, die im Rahmen der grossen Truppenübungen zwischen den USA und Südkoreas am Donnerstag zum ersten Mal eingesetzt wurden. Die zwei B-2 Bomber waren auf dem Luftwaffenstützpunkt Whiteman im Bundesstaat Missouri gestartet und haben einen simulierten Angriff auf die koreanische Halbinsel geflogen. Nach dem Abwurf von Übungsbomben über einem südkoreanischen Übungsgelände sind die beiden Atombomber wieder zurück nach Whiteman geflogen. Das gemeinsame Manöver Foal Eagle wird noch bis am 30. April 2013 dauern und belastet die Beziehungen zwischen Nordkorea und Südkorea weiter schwer. Die USA bezeichnen die Kriegsdrohungen aus Nordkorea als nicht konstruktives Säbelrasseln.