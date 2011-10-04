Neuseeland sucht neue Trainer

Neuseelands Luftwaffe sucht ein leistungsstarkes Schulflugzeug und will damit das Spektrum ihrer Beechcraft B200 King Air erweitern.

Am 3. Oktober 2011 gab Neuseelands Verteidigungsminister bekannt, dass die Luftstreitkräfte ein neues Schulflugzeug beschaffen wolle und dafür potentielle Lieferanten zu einem Bieterverfahren einlade. Neuseelands Luftwaffe betreibt P-3 Orion Seeaufklärer, C-130 Hercules Transporter und NH-90 Hubschrauber. Ihre Skyhawk Kampfflugzeuge hat Neuseeland vor zehn Jahren eingemottet.