Neuseeland entscheidet sich für Beechcraft T-6C

Die neuseeländischen Luftstreitkräfte haben den Kauf von elf Beechcraft T-6C Trainingsflugzeugen beschlossen, mit diesen Maschinen will das Land ihrer Pilotenausbildung neuen Schub geben.

Neuseeland hatte im November 2012 mit der Suche nach einem neuen Trainingsflugzeug begonnen, um die veralteten CT-4E Airtrainer abzulösen. Der Vertrag im Wert von 127 Millionen Dollar umfasst neben den Flugzeugen auch Simulatoren von CAE und computergestützte Lernsysteme. Für die Wartung der Maschinen soll die einheimische Safe Air Limited verantwortlich sein. Die erste BeechcraftT-6C soll bereits im November an die neuseeländische Luftwaffe ausgeliefert werden, bis Mitte 2015 sollen dann alle Maschinen ausgeliefert sein.