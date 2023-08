Neues Verwaltungsratsmitglied bei Northrop Grumman

Ehemaliger Präsident und Chief Operating Officer von United Technologies wird in den Verwalzungsrat von Northrop Grumman berufen.

Der Rüstungskonzern Northrop Grumman stand wegen des verlorenen Tankerauftrags der US Air Force in den Schlagzeilen. Der Konzern hätte zusammen mit EADS die Airbus A330 Tankflugzeuge für die US Air Force bauen können, Boeing intervenierte und der Auftrag ging verloren. Der Konzern berief gestern Karl Krapek in den Verwaltungsrat. Karl Krapek wurde 2002 bei United Technologies als Präsident und Chief Operating Officer pensioniert. Bei United Technologies arbeitet der Manager während 20 Jahren. Er unterhält Verwaltungsratsmandate unter anderem bei Alcatel Lucet und Prudential Financial Inc.