Neue F-16 Fighting Falcon für Pakistan

Lockheed Martin zeigte am 13. Oktober 2009 die neuste F-16 Fighting Falcon für Pakistan, es handelt sich um eine F-16 aus dem Block 52.

Die F-16 Fighting Falcon ist zweifelsohne das erfolgreichste Kampfflugzeug der dritten Generation. Die Konstruktion von General Dynamics, die nun von Lockheed Martin produziert wird, wird auch heute, nach mehr als dreißig Jahren, immer noch gebaut und erfreut sich auf der ganzen Welt vieler Kunden, die sich auf ein modernes Kampfflugzeug mit bestem Leistungspotential verlassen wollen. Kein anderes Kampfflugzeug dieser Generation wurde mit dieser Konsequent weiterentwickelt und den neusten Trends und Standards angepasst wie die F-16. Pakistan wird aus diesem Baulos achtzehn F-16 von Lockheed Martin übernehmen, bei diesen Maschinen spricht der Hersteller, viele Luftwaffen und Luftfahrtexperten von einem Kampfjet der vierten Generation, der sich mit allen jüngeren Konkurrenten messen kann. Pakistan konnte bereits 1982 ihre ersten F-16A/B aus dem Block 15 übernehmen und hatte mit den letzten 18 Bestellungen insgesamt 54 dieser Kampfflugzeuge gekauft. Von der F-16 Fighting Falcon wurden bereits mehr als 4400 Stück produziert und an 25 Betreiber ausgeliefert.