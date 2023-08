Neue Eckdaten für US Tankflugzeuge

Die beiden Tankflugzeugbauer Boeing und Northrop Grumman EADS kriegten vom amerikanischen Verteidigungsministerium einen Vorschlag für eine neue Offerte.

Hauptunterschied in der Ausschreibung ist eine Vertragsdauer über 40 Jahre in der ersten Offerte verlangte die US Air Force Verträge über eine Zeitspanne von 25 Jahren.

Die beiden Unternehmungen können in den nächsten Tagen den Vorschlag mit einem Projektteam aus dem amerikanischen Verteidigungsministerium DOD diskutieren und Unternehmenseigene Vorschläge einbringen. Bis Mitte August wird dieser Prozess abgeschlossen sein und die neuen Angebote müssen von den beiden Tankflugzeugbauern innerhalb von 45 Tagen neu oder ergänzt eingereicht werden. End Dezember will sich das Verteidigungsministerium zusammen mit der US Air Force entscheiden welches Tankflugzeug das bessere ist.