Neue Avionik für den C-5A Galaxy

Lockheed Martin nimmt den ersten C-5A in das Avionik Modernisierungs-Programm auf.

Bei dem AMP Programm (Avionic Modernization Program) geht es um die Modernisierung der Avionik des amerikanischen Grosstransporters C-5 Galaxy. Die analogen Cockpitinstrumente werden durch zeitgemässe Bildschirme ersetzt. Die ganze Instrumentierung der Transporter wird auf Computergesteuerte Anzeigeeinheiten umgerüstet. Die Flugzeuge erhalten eine moderne Navigationsausrüstung mit einem digitalen Flugsteuerungssystem, zudem werden moderne Kommunikationsmittel nachgerüstet. 111 Galaxy Transporter stehen für diese Modifikationen bereit, 42 modernere C-5B und C-5C wurden bereits vollständig umgerüstet. Mit der ersten C-5A werden nun auch die ältesten Grosstransporter in den Genuss moderner Avionik kommen.