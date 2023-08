Neu Radartechnologie für den Eurofighter

Cassidian, die Verteidigungs- und Sicherheitsdivision von EADS, hat in einer Simulationsstudie die Einsatzvorteile des künftigen E-Scan-Radars für den Eurofighter nachgewiesen und die ersten Piloten auf die Besonderheiten der neuen Technologie vorbereitet

Die über zwei Jahre laufende Studie wurde im Auftrag der militärischen Beschaffungsbehörde, des Bundesamtes für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung zusammen mit der IABG GmbH in München-Ottobrunn durchgeführt. Die IABG betreibt seit Jahren einen Man-in-the-Loop-Simulator (MILSIM), in dem realistische operationelle Szenarien für die Flugzeuge der Luftwaffe, wie z.B. des Eurofighters, simuliert werden können. Ziel war es, in realistischen Szenarien die neue Radartechnologie der elektronischen Strahlschwenkung mit dem derzeit eingesetzten Radar mit mechanischer Strahlschwenkung zu vergleichen. Daraus sollten technisch-operationelle Vorteile des E-Scan Radars mit großem Erfassungswinkel (Wide Field of Regard) nachgewiesen werden und Optimierungsmöglichkeiten für das künftige Einsatzverhalten der Piloten erarbeitet werden. "Unsere E-Scan-Software hat nachgewiesen, dass die neue Technologie Ziele wesentlich besser erfassen und stabiler verfolgen kann", erklärte Elmar Compans, Leiter der Business Line Sensors & Electronic Warfare bei Cassidian, "so dass der Missionserfolg und die Sicherheit der Piloten deutlich erhöht werden können". Ein E-Scan-Radar für den Eurofighter kann im Gegensatz zu konventionellen Radaren mehrere Aufgaben quasi gleichzeitig erfüllen. Der Radarstrahl wird im wesentlichen elektronisch gesteuert - deshalb die Bezeichnung E-Scan. Im Gegensatz zu konventionellen, mechanisch gesteuerten Radaren kommt die Sendeenergie nicht aus einem zentralen Sender, sondern wird in mehr als 1.000 "Transmit and Receive-Modulen (TRM) erzeugt. Cassidian ist mit der größten Fertigungslinie für solche Radarmodule in Europa ein Vorreiter dieser Technologie.