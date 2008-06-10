National Guard übernimmt UH-72A
10.06.2008 RK
Die erste Einheit der National Guard konnte letzte Woche die ersten zwei leichten Mehrzweckhubschrauber UH-72A in den Dienst stellen.Die neuen Hubschrauber stammen von dem Eurocopter EC145 ab und werden in dem EADS North America Werk bei Columbus im Bundesstaat Mississippi gebaut. Die leichten UH-72A werden Hauptsächlich bei den Armeeeinheiten der National Guard für Überwachungs- und Unterstützungsaufgaben verwendet. Die ersten zwei Lakotas wurden an die Mississippi Army National Guard in Tupelo übergeben.
Die Streitkräfte der USA haben gesamthaft 345 Lakotas Mehrzweckhubschrauber bestellt.