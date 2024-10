Nachts erwacht das Fliegermuseum Dübendorf

Spirit of Dreams im Flieger und Flab Museum Dübendorf (Foto: SkyNews)

Das Fliegermuseum Dübendorf ist mit der Premiere von "Spirit of Dreams" in den Herbst gestartet und lädt damit die Besucher zum Träumen ein.

Die Multimediashow des weltweit tätigen Produzenten Beat Anliker verwandelt das Museum mit Filmen, Licht, Laser und Wasser in eine Welt aus Fantasie und Emotionen. Zur Premiere am Mittwoch kamen mehr als 150 prominente Gäste.

Spirit of Dreams im Flieger und Flab Museum Dübendorf (Foto: Fliegermuseum Dübendorf)

Einen ganz besonderen Besuch im Flieger- und Flabmuseum Dübendorf ermöglicht bis Mitte Dezember die Multimediaproduktion "Spirit of Dreams". In der Dunkelheit der Nacht verwandelt sie das Museum und seine historischen Ausstellungsstücke in ein digital animiertes Erlebnis; historische Maschinen beginnen zu fliegen und Kinderträume werden wahr.



Im Mittelpunkt der Produktion steht die Geschichte von zwei Enkeln und ihrem Grossvater, der sie dabei unterstützt, ihre Lebensträume wahr zu machen. Die Geschichte stammt vom weltweit aktiven Schweizer Showproduzenten Beat Anliker: «Als Eltern und Grosseltern sollten wir unsere Jüngsten dabei unterstützen, Träume zu träumen und sie im Leben wahr werden zu lassen. Das Fliegermuseum ist für viele Kinder ein Ort der Träume. Deshalb wollte ich hier unbedingt eine Produktion aufführen.»