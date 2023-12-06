NH90 Sea Tiger für Deutschland abgehoben

NH90 Sea Tiger für Deutschland absolviert Jungfernflug (Foto: Airbus)

Airbus hat am 30. November 2023 den Erstflug des Hubschraubers NH90 Sea Tiger für die deutschen Seestreitkräfte bekanntgegeben, der Jungfernflug fand in Donauwörth statt.

Airbus Helicopters feierte den erfolgreichen Jungfernflug des NH90 Sea Tiger für die deutschen Marinestreitkräfte. Deutschland hat bei Airbus Helicopter 31 Sea Tiger Mehrzweckhubschrauber in Auftrag gegeben. Die NH90 Sea Tiger Hubschrauber sind für den Schiffseinsatz bestimmt. Die ersten Auslieferungen dieses Mehrzweckhubschraubers sind für Ende 2025 geplant. Mit den neuen Hubschraubern wird die Bundeswehr die veraltete Mk88A Sea Lynx-Flotte der deutschen Marine ersetzen und damit die Fähigkeiten zur U-Boot Abwehr und Bekämpfung verbessern.

Der Sea Tiger ist die neueste Version des bewährten NH90 NFH. Er wurde speziell für die Anforderungen der deutschen Marine an einen hochmodernen U-Boot-Kampfhubschrauber entwickelt. Zu den Neuheiten gehören ein modernes elektrooptisches Such- und Verfolgungssystem und moderne Waffenrechner. Der NH90 Sea Tiger ist mit einem Tauchsonar, Sonarbojen und Waffen für die Schiffs- und U-Boot Bekämpfung ausgerüstet. Zu den Missionen der schiffsgestützten Sea Tigers gehört neben Aufklärung und Transport auch die Bekämpfung von Zielen über und unter der Wasseroberfläche.

135 Marinehubschrauber des Typs NH90 wurden bereits an sechs Länder geliefert und haben über 90.000 Flugstunden bei Such- und Rettungseinsätzen sowie bei humanitären und militärischen Einsätzen absolviert. Weltweit sind mehr als 500 NH90 Hubschrauber im Einsatz, die über 370.000 Flugstunden absolviert haben.